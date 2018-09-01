ناصر صباح الأحمد: تشكيل “لجنة تحقيق مشتركة” لحالات الوفاة الحالية وإعادة فتح التحقيقات بحالات الوفاة السابقة

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم السبت قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن حالات الوفاة الحالية في كلية علي الصباح العسكرية وإعادة فتح التحقيقات بحالات الوفاة السابقة للطلبة الضباط في كلية أحمد الجابر الجوية. وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي ان لجنة التحقيق المشتركة مكونة من وزارة العدل ووزارة الدفاع ممثلة بهيئة القضاء العسكري ووزارة الصحة.

وأضافت انها تضم في عضويتها كلا من مستشار وزير العدل نواف المهمل رئيسا للجنة ومستشار وزير العدل عبدالله العتال عضوا ومستشار وزير العدل عبدالعزيز الجويسري عضوا.

وتابعت انها تضم أيضا من هيئة القضاء العسكري العميد حقوقي مشعل الجنفاوي عضوا والعميد حقوقي مبارك حمود الخرينج عضوا ومن وزارة الصحة الدكتور عادل الصراف عضوا والدكتورة فاطمة الكندري عضوا.

وأوضحت ان اللجنة ستقوم بتقصي الحقائق لحالات الوفاة الحالية وإعادة فتح التحقيق بحالات الوفاة السابقة والإطلاع على كافة المستندات والأوراق والملفات وتستعين اللجنة بأي جهة ذات الصلة للوصول إلى الحقيقة.

وبينت ان اللجنة سترفع تقريرا شاملا بما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حالات الوفاة للطلبة الضباط الحالية والسابقة في كلية علي الصباح العسكرية وكلية أحمد الجابر الجوية.

وبحسب البيان أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة تجاه حالات الوفاة الحالية والسابقة بكل شفافية وحيادية ووقف المحالين إلى التحقيق من المسؤولين ذوي الصلة عن العمل.

وقال انه سيتابع تحقيقات لجنة التحقيق المشتركة بشكل مباشر وشخصي للاطلاع على كافة مجريات التحقيق وصولا إلى النتائج والحقائق والتوصيات حتى يتم محاسبة المتسبب والمقصر في حال أثبتت التحقيقات وجود خطأ أو تقصير.

كما أكد حرصه واهتمامه بسلامة أبنائه الطلبة الضباط وتوفير الرعاية الكاملة لهم طوال فترة تدريبهم في الكلية العسكرية.

وأعرب الشيخ ناصر الصباح عن الشكر إلى كل من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح على تعاونهما مع (الدفاع) بتشكيل لجنة التحقيق المشتركة والتي تعكس دور وأهمية تضافر جميع الجهود بين وزارات الدولة المختلفة وبما يحقق المصلحة العامة للجميع.