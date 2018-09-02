الطيران المدني: رحلتان إضافيتان للركاب الملغاة رحلات عودتهم من مطاري أتاتورك وبيروت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي انه سيتم تشغيل رحلة إضافية من مطار أتاتورك اليوم الأحد في تمام الساعة 45ر20 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة اسطنبول وذلك لنقل الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في طريق العودة إلى الكويت.

وقالت الادارة في بيان صحفي ان تشغيل هذه الرحلة التي تحمل رقم (KU5158) جاء بناء على طلب من حكومة الكويت وبالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية داعية الركاب إلى التواصل مع القنصلية الكويتية في اسطنبول على رقمي الهاتف الاتيين للضرورة: (00905306902097) و(00905333864949).

كما أعلنت الادارة العامة للطيران المدني انه سيتم تشغيل رحلة إضافية إلى بيروت اليوم الأحد في تمام الساعة 50ر22 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت وذلك لنقل الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في طريق العودة إلى الكويت.

وقالت الإدارة في بيان صحفي إن تشغيل هذه الرحلة التي تحمل رقم (KAC5506) جاء بناء على طلب من حكومة الكويت وبالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية داعية الركاب إلى التواصل مع القنصلية الكويتية في اسطنبول على رقمي الهاتف الاتيين للضرورة: (0096171171441) و(0096176700080).

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري أعلنت في 25 من أغسطس الماضي ان هناك توجيهات من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتسهيل عودة المواطنين المسافرين ممن ألغيت رحلاتهم.

وقالت بوشهري ان سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه الى التنسيق بين وزارة الخارجية والادارة العامة للطيران المدني لتيسير أمور المواطنين في الخارج.

وأشارت إلى انه بناء على تلك التوجيهات تم التنسيق مع وزارة الخارجية والترتيب مع السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج لاستقبال اتصالات المواطنين ممن تعطلت عودتهم جراء إلغاء رحلاتهم على شركة (الخطوط الوطنية) وتسهيل إجراءات عودتهم إلى البلاد.

وأهابت بالأخوة المسافرين ممن ألغيت رحلات عودتهم على شركة (الخطوط الوطنية) الاتصال على أرقام سفارات وقنصليات الكويت في المدن الاتية: اسطنبول: (00905306902097) – (00905333864949) باكو: (00994502330536) – (00994509999661) سراييفو: (0038761202087) – (00387603200000) بيروت: (0096171171441) – (0096176700080) تبليسي: (00995568627160).