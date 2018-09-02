جامعة الكويت تعلن عن قبول 231 طالبا وطالبة من غير الكويتيين

أعلنت مديرة إدارة القبول في عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت هند السالم قبول 231 طالبا وطالبة في كليات الجامعة من غير الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الاول 2018/2019.

وقالت السالم في تصريح صحفي اليوم الأحد انه يسمح للطلبة المقبولين بالالتحاق ضمن الفئات المحددة لهم ويشمل هذا العدد أبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المساندة بالجامعة الى جانب أبناء وأزواج الدبلوماسيين ومنح الرئيس الأعلى للجامعة والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية.

وأشارت إلى أن القبول يتم وفقا لترتيب رغبات المقبولين في ضوء الأعداد المحددة لهم في كل كلية وفقا لقرار مجلس الجامعة مع الاخذ بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكليات المختلفة.

وافادت بان سياسة الجامعة تشترط لقبول أي طالب غير كويتي ألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص المحدد.

وأوضحت أنه سيتم إرسال رسائل هاتفية قصيرة إلى هؤلاء الطلبة تحدد لكل لهم الكلية المقبولين فيها ومواعيد التسجيل والمستندات المطلوبة.