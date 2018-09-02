برشلونة يقلب الطاولة على هويسكا

حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (8-2) على حساب هويسكا الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الليجا.

وسجل لبرشلونة ميسي هدفين في الدقائق 16 و61، وسجل خورخي بوليدو لاعب هويسكا هدفا في مرماه في الدقيقة 24، ولويس سواريز هدفين في الدقائق 39 و92، وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 48، وإيفان راكيتيتش في الدقيقة 52، وجوردي ألبا في الدقيقة 81.

بينما سجل لهويسكا خوان هيرنانديز في الدقيقة 3، واليكس جايار في الدقيقة 42 من المباراة.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده لـ9 نقاط، ويستعيد صدارة ترتيب الليجا من الغريم التقليدي ريال مدريد الذي يقاسمه نفس العدد، بينما يتجمد رصيد هويسكا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وبدأت المباراة عكس كل التوقعات، ونجح خوان هيرنانديز لاعب هويسكا في خطف هدف التقدم في الدقيقة 3 من تمريرة عرضية من صامويلي لونجو، بعد عمل جماعي مميز.

وجاءت أخطر فرص برشلونة بعد تلقي الهدف في الدقيقة 14، حين اخترق لويس سواريز دفاعات ويسكا، ولكنه مرر الكرة برعونة أمام المرمى ولم تصل لأي من زملاؤه.

ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد البلوجرانا في تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 15، مستغلا تمريرة من راكيتيتش وبمجهود فردي توغل منطقة جزاء هويسكا وسدد على يمين الحارس.

وواصل برشلونة رحلته للرد، والسعي لخطف الهدف الثاني، بتسديدة قوية من قبل الكرواتي راكيتيتش أخرجها حارس ويسكا للركنية في الدقيقة 18.

وضاعف البلوجرانا رصيده بالهدف الثاني في الدقيقة 24 من المباراة، عبر لاعب هويسكا خورخي بوليدو بالخطأ في مرماه.

ومنعت العارضة الفرنسي عثمان ديمبيلي من التسجيل في الدقيقة 28، والذي أطلق تسديدة قوية على مرمى هويسكا.

واستمر الزحف الكتالوني، حتى نجح الأوروجوياني لويس سواريز من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 39، بصناعة من جوردي ألبا.

وقرر ليو فرانكو المدير الفني لفريق هويسكا الدفع بالمهاجم جورلر بدلا من لونجو في الدقيقة 58، والمدافع روبن سيميدو بدلا من أليكس جايار لاعب خط الوسط، وأخيرا إيزيكيل أفيلا بدلا من هيرنانديز.

ولم ييأس لاعبو هويسكا، والذين قاموا بتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 42 عبر جالار الذي استغل تمريرة زميله جوميز.

وحاول لاعبو البلوجرانا توسيع الفارق مرة أخرى، عبر هجمة من قبل البرازيلي كوتينيو في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ولكن أطلق الحكم صافرته.

وفي الشوط الثاني، أهدر ليونيل ميسي انفرادا بحارس مرمى هويسكا في الدقيقة 46، حيث ارتطمت تسديدته بالعارضة، ولكن الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد دقيقة واحدة فقط سجل الهدف الرابع للبارسا بعد تمريرة من لويس سواريز.

واستمرت حفلة الأهداف للبلوجرانا، حيث سجل الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الخامس في الدقيقة 52، مستغلا تمريرة المتألق ليونيل ميسي.

وعاد ميسي لتدوين اسمه على لائحة الهدافين في المباراة للمرة الثانية، وسجل الهدف السادس لبرشلونة في الدقيقة 61، من صناعة البرازيلي فيليب كوتينيو.

وقرر المدرب إرنستو فالفيردي الدفع بالمدافع كليمنت لينجيلت في الدقيقة 64، من أجل تصحيح الأوضاع في الخط الخلفي للفريق، وسحب راكيتيتش ودفع بالتشيلي أرتورو فيدال بدلا منه، وإشراك آرثر بدلا من بوسكيتس.

ونجحت تغييرات فالفيردي في الثلث الأخير من المباراة في تحقيق التوازن الدفاعي ونقل الكرة بين الخطوط بشكل مميز.

وسجل جوردي ألبا الهدف السابع لبرشلونة في الدقيقة 81، واختتم لويس سواريز مهرجان الأهداف، في الدقيقة 92 من ركلة جزاء، ليواصل برشلونة صراعه المبكر على صدارة الليجا.