“هواوي” تصنع جهازا قادرا على تعقب أي شيء وأي شخص في أي مكان على وجه الأرض

الكثير من منتجات تعقب الأشياء الموجودة بالسوق من أمثال تايل تتيح تعقب الأشياء المفقودة، ولكن من يستخدمها يعرف أنها لا تعمل عبر نظام تحديد المواقع العالمي. ويجب توصيلها بتقنية البلوتوث مع هاتفك الذكي مما يعني أنك إن تخطيت المدى الخاص بالبلوتوث فلن يفيدك الجهاز في الوصول لما تبحث عنه.

ولتخطي هذا العائق قامت شركة هواوي بصناعة أداة التعقب الجديدة “لوكاتير” التي تعمل بنظام التموضع العالمي (GPS) بالإضافة لنظام الإشارات الخلوية، حيث يدعم الجهاز شريحة الجوال صغيرة الحجم والشريحة الإلكترونية، ويأتي الجهاز مع دعم للتجوال العالمي مما يعني أنها ستعمل في كل مكان تظهر فيه إشارة خلوية.

ليس هذا فحسب، بل إن الجهاز يحتوي على هوائيات تدعم أغلب أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية مثل أنظمة غاليلو، بيدو، جلوناس، إي- جي بي أس، أن بي- أي أو تي مما يجعلها قادرة على تعقب أي شيء وأي شخص في أي مكان على وجه الأرض.

وتتوفر الأداة على بطارية بقوة 660 مللي أمبير يمكنها العمل 15 يوما عندما تكون في وضع التعقب، و60 يوما في وضع الاستعداد. كما أنها متوافقة مع معايير الحماية العالمية أي بي، مما يعني أنها مقاومة للأتربة والمياه ويمكنها العمل في الظروف الصعبة.

وتم كشف النقاب عن هذه الأداة في معرض برلين التقني أي أف إي 2018، وهي أكبر من أداة تايل حيث يبلغ سمكها 17 ملليمتر وتزن حوالي أربعين جراما. وهذا بسبب الهوائيات المثبتة في الجهاز.

يبدو الجهاز وكأنه المتتبع الذي تحتاج إلى التفكير فيه إذا كان لديك أشياء ثمينة يجب تتبعها. ومع ذلك، لم تقدم هواوي تفاصيل عن موعد توفرها بالأسواق، لذا سيتعين على الراغبين في اقتناء هذا الجهاز الانتظار بعض الوقت.