7 نصائح مهمة لتجنب آلام المعدة

من منا لم يسبق وأن عانى آلاما في معدته بسبب الالتهابات أو الانتفاخ أو الغازات أو الإمساك؟ لكن قليلون هم الأشخاص الذين يتبعون بعض النصائح من أجل تجنب المعاناة.

ونقل موقع “إكسبريس” عن عدد من الخبراء في التغذية بعض النصائح التي يجب الاستعانة بها من أجل تجنب آلام المعدة:

1- لا تأكل بسرعة: ينصح دائما بأكل الطعام ببطء مع الحرص على إغلاق فمك لتجنب دخول الهواء مع الطعام.

2- تناول الطعام على فترات منتظمة: هذا الأمر يساعد نظامك الهضمي على الدخول في فترة راحة من حين لآخر. وينصح بالاعتماد أكثر على الوجبات الصغيرة.

3- الاسترخاء: يقول خبراء إن التوتر العصبي أو الإجهاد عن النفس يؤثران على عملية الهضم، لذلك يجب التنفس ببطء قبل وأثناء تناول الطعام.

4- الماء والشاي: يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ أو شاي الأعشاب على منع تكون الغازات.

5- تدليك: يعتبر تدليك أسفل البطن من الأمور التي تساعد على تحريك الريح في جهازك الهضمي، حتى لا يبقى محاصرا في مكان معين.

6- المشي: من فوائد المشي تحسين طريقة هضم جسمك للطعام ومكافحة الإمساك.

7- الغازات: يشدد الأطباء على ضرورة تجنب الأكلات التي تسبب غازات والانتفاخ مثل الفاصوليا والأطعمة المالحة والبروكولي..