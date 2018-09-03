السعودية تبدأ موسم العمرة مبكرًا هذا العام

أعلنت السعودية، مساء الأحد، إطلاق موسم العمرة مبكرًا، ليبدأ بعد 10 أيام؛ بهدف زيادة أعداد المعتمرين، وفقًا لـ”رؤية المملكة 2030″.

ووفق ما نقلته صحيفة “عكاظ” السعودية، أعلنت وزارة الحج والعمرة، تقديم موسم العمرة، لييبدأ أول شهر محرم، بدلًا مما هو معتاد في كل عام اعتبارًا من أول صَفر.

وقالت الوزارة إنها “ستبدأ بالتعاون مع وزارة الخارجية (السعودية) إصدار تأشيرات المعتمرين، للموسم الجديد”.

وتستهدف المملكة زيادة أعداد المعتمرين من الخارج إلى 15 مليونًا عام 2022، و30 مليون معتمر في 2030، توافقًا مع “رؤية المملكة”، وفق تصريحات سابقة لنائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشّاط.

وشرعت السعودية، منذ بداية رؤيتها 2030، بحسب مشاط، في إعادة هيكلة إجراءات الحج والعمرة والخدمات المقدمة للضيف، بحيث تصنع الخدمة ولا تكتفي بتقديمها.