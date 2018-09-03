تنفيذا لطلبات #محمد_صلاح.. توفير حراسة أمنية للمنتخب المصري

عقد مسئولو المنتخب المصري اجتماعا مع إدارة فندق المنتخب بمنطقة ببرج العرب في جمهورية مصر العربية، قبل انطلاق معسكر الفراعنة اليوم استعدادا لمباراة النيجر يوم 8 سبتمبر الجارى.

وتم الاتفاق مع إدارة الفندق على تخصيص أفراد أمن لمرافقة لاعبى المنتخب، خاصة المحترفين، ومنع الاقتراب من أماكن تجمع وتواجد لاعبى المنتخب فى الفندق، تنفيذا لطلبات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.