اليوم.. إعلان القائمة النهائية لـ”أفضل لاعب في العالم”

يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، عن القائمة النهائية للاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، التي يقدمها الاتحاد ويحمل لقبها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

والشهر الماضي أعلن الفيفا قائمة مكونة من 10 لاعبين مرشحين للجائزة، وهم: رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والكرواتي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح، والفرنسيون كيليان مبابي وأنطوان غريزمان ورافاييل فاران، والبلجيكيان إيدن هازارد وكيفن دي بروين، والإنجليزي هاري كين.

وتوقعت تقارير إعلامية أن تضم اللائحة النهائية أسماء جديدة، لاسيما بعد فوز لوكا مودريتش، الأسبوع الماضي، بجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل لاعب في أوروبا، علما أنه المرشح الأقوى لنيل اللقب.

وارتبطت اللائحة النهائية للاتحاد الدولي، خلال السنوات العشر الأخيرة، بلاعبين اثنين فقط هما ميسي ورونالدو، حيث اقتسم النجمان اللقب بمعدل 5 مرات لكل واحد.

وتكرم جائزة الفيفا اللاعب الأفضل خلال الفترة ما بين 3 يوليو 2017 و15 يوليو 2018، وذلك في حفل سيقام يوم 24 سبتمبر بالعاصمة البريطانية لندن.

ويذكر أن جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم انفصلت عن مجلة “فرانس فوتبول” وجائزة “الكرة الذهبية” في 2016، بعد شراكة استمرت 6 أعوام.