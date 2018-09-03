الجيش الكويتي: دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية للدفعة 47 للالتحاق بالخدمة العاملة

دعت رئاسة الأركان العامة للجيش هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اليوم الاثنين المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية للدفعة (47) لإستكمال الإجراءات اللازمة للالتحاق بالخدمة وذلك بمراجعة هيئة الخدمة الوطنية في معسكرات المباركية إعتبارا من الأحد المقبل.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي ان الدفعة 47 تشمل كل من المكلفين المتخلفين عن الإلتحاق بالدفعة رقم (46) من مواليد 10 مايو 1999 حتى 6 نوفمبر 1999 والمكلفين من مواليد 7 نوفمبر 1999 حتى 31 ديسمبر 1999 والمكلفين الذين تم إنتهاء تأجيلهم مشيرة الى انه سيتم ايضا إستقبال طلبات تعجيل أداء الخدمة العامة من المكلفين الراغبين بذلك.

واضاف البيان ان هذا الإستدعاء يشمل الدفعه رقم 47 لأداء الخدمة الوطنية العسكرية تنفيذا للقرار الوزاري رقم 385 لسنة 2018 بشأن دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة وذلك لإستكمال بياناتهم واجراءات الفحوصات الطبية واطلاعهم على التعليمات والتوجيهات لتنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية.

وتهيب رئاسة الأركان العامة للجيش بالمكلفين بالخدمة الإلتزام والتقيد بهذه الدعوة إلتزاما بالقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية وان من يتخلف عن هذا الواجب الوطني سوف يعرض نفسه للعقوبات المقررة بقانون الخدمة الوطنية العسكرية.