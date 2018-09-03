إنجاز تاريخي.. صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على الأفضل عالميا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، أسماء اللاعبين الثلاثة المرشحين المدرجين ضمن القائمة القصيرة لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم.

وشهدت القائمة حضورا استثنائيا للنجم المصري محمد صلاح، الذي تألق الموسم الماضي مع ليفربول وجمع لقبي أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمت القائمة أيضا، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي حامل لقب الجائزة، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أفضل لاعب بكأس العالم المتوج مؤخرا بلقب أفضل لاعب في أوروبا.

ونافس الثلاثي ذاته قبل أيام على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، التي حسمها مودريتش بعد تألقه في المونديال، ودوره في تتويج الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.