“كاسكو” الكويتية تحقق 3 ملايين دينار أرباحا صافية في النصف الأول

اعلنت الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) تحقيقها أرباحا صافية بلغت 3 ملايين دينار كويتي (نحو 9ر9 مليون دولار امريكي) في النصف الاول من العام الحالي.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة عادل البرجس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ان (كاسكو) تسير على الطريق الصحيح في خطط التطوير والانتاج من خلال العمل المستمر بالاعتماد على جميع الطاقات المؤهلة في الشركة.

واضاف البرجس ن تحقيق هذه الأرباح يرجع إلى الاعتماد على الخطط المدروسة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية اللذين يعملان معا من أجل تحقيق مصلحة الشركة باستغلال جميع مواردها المتاحة.

واوضح ان (كاسكو) تقدم نحو 45 الف وجبة يوميا لشركة الخطوط الجوية الكويتية اضافة الى وجبات ل15 شركة طيران اخرى و35 الف وجبة يوميا لمراحل رياض الاطفال.

وذكر ان (كاسكو) بصدد توقيع عقود مع وزارة الصحة الكويتية لتقديم وجبات للمستشفيات الحكومية متوقعا ان تحقق الشركة بنهاية هذا العام ارباحا تقدر بنحو ستة ملايين دينار (نحو 8ر19 مليون دولار).

وتأسست (كاسكو) عام 1981 برأسمال مدفوع يبلغ 4ر4 مليون دينار (نحو 5ر14 مليون دولار) وهي احدى الشركات التابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية وتقدم الخدمات الارضية وخدمات التموين لاكثر من 18 شركة من شركات الطيران المختلفة علاوة على تزويدها للطائرات بالوجبات الغذائية.