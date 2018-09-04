إحالة موظف في “التربية” الى التحقيق بسبب الاهمال في إصلاح أعطال تكييف المدارس

أكد النائب عبدالوهاب البابطين في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر أنه: بمكالمة هاتفية منذ قليل مع الأخ وزير التربية ابلغني فيها بأنه سيكون متواجد بالمدارس التي فيها الخلل و قد وعدني بإنتهاء الموضوع مع نهاية هذا الاسبوع و قد تمت إحالة احد الموظفين للتحقيق بسبب الاهمال ، استجابتك السريعة محل تقدير و نرجو انتهاء الموضوع .

وكان قد غرد البابطين قائلا : الأخ وزير التربية المحترم ارجو الاطلاع على هذه الكتب غدا صباحا لتعرف سبب عدم صيانه أجهزة التكييف في المدارس و معاناة الطلبة في ظل هذا الجو الحار و سأتوجه بسؤال حول هذا الشأن ستتم صياغته غدا ، عليك واجب حل الموضوع بأسرع وقت .