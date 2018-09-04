سمو أمير البلاد يصل إلى واشنطن في زيارة عمل يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الامريكي

بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وفي معيته معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم الى مطار قاعدة اندروز الجوية بالعاصمة واشنطن وذلك في زيارة عمل يجري سموه رعاه الله خلالها مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وكان في استقبال سموه حفظه الله على ارض المطار رئيس المراسم في البيت الأبيض السفير شون لولر وسفير الولايات المتحدة الامريكية لدى دولة الكويت لورانس سيلفرمان ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى تيم ليندر كينغ وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد والمستشار بالديوان الاميري محمد عبدالله ابوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الاميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم مثيب الاذينة ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الاميري يوسف حمد الرومي ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الجابر الصباح.

رافقت سموه السلامة بالحل والترحال.