المويزري للمبارك: استجوابك واجب شرعي ووطني

قال النائب شعيب المويزري إن استجواب رئيس مجلس الوزراء واجب شرعي ووطني، مستذكرا الحوادث الأخيرة التي شهدتها الكويت في كلية علي الصباح العسكرية ووزارة التربية.

وغرد المويزري عبر «تويتر»:” سمو رئيس مجلس الوزراء استجوابك واجب شرعي ووطني، آخر سوالف حكومتك وفاة طلبة ضباط، شهادات مزورة، مدارس غير جاهزة، وزير يطالب وكيل مساعد بالاستقالة بناء على أوامر عليا مضيفاً أن “رئيس مجلس إدارة كاسكو يتم ترهيبه لأنه أحال قيادي فاسد، تعيينات مزاجيه وغيرها أكبر”.

ووجه النائب المويزري حديثه لرئيس مجلس الوزراء قائلا: “موعدنا الاستجواب”.