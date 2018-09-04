“هيئة الإتصالات” الكويتية: مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت لبناء الاقتصاد المعرفي

اعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت وذلك على هامش زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى واشنطن.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سالم الاذينة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان توقيع المذكرة يأتي بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الكويت سعيا الى تحقيق التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

وأكد ان المذكرة ستسهم في بناء الاقتصاد المعرفي في مجالات بينها تطوير الخدمات الحكومية الرقمية والحكومة الذكية والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وتشجيع الابتكار.

وأوضح ان مذكرة التفاهم تركز من حيث التكنولوجيا على الذكاء الصناعي وانترنت الأشياء وبلوك تشين والحوسبة السحابية والامن السيبراني.

وبين انه من حيث المبادرات فسيتم التركيز على مبادرات تدعم الحكومة الذكية واخرى لدعم المدن الذكية والمستدامة وكذلك مبادرات لدعم متعهدي المشاريع لبناء نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساعد على تحقيق رؤية الاقتصاد الرقمي في الكويت بالإضافة الى مبادرات لدعم الابتكار والإبداع وبناء القدرات الوطنية لتأهيلها للنجاح في العالم الرقمي.

وأشار الاذينة كذلك الى الاستفادة من الذكاء الصناعي لدعم الحكومة في مجالات الطاقة والمياه وتحسين الخدمات الحكومية ومساعدة الحكومة في مجال الامن السيبراني لحماية البنية التحتية والمعلومات الوطنية وموظفي الحكومة والمواطنين بشكل عام من الاختراقات الالكترونية.

وذكر أن الهيئة ستتعاون مع شركة مايكروسوفت لتنظيم أنشطة مشتركة تشمل ورش عمل ودراسات مشتركة وتنفيذ مشترك للمبادرات المحتملة وتبادل أفضل التطبيقات والخبرات العالمية.

وأكد انه بينما تواصل الكويت رحلتها نحو التحول الرقمي فإن هدف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سيكون دعم جميع الجهات الحكومية داخل الدولة عن طريق استخدام تقنيات مبتكرة ومتطورة تجعل الموظفين أكثر أمنا ومرونة وفعالية وكذلك تساهم في تعزيز التعاون مع بعضهم بهدف سد احتياجات الدولة المتغيرة باستمرار.

وأعرب عن سروره بان يكون لدى الكويت شريك مثل مايكروسوفت يساندها في هذه الرحلة لتمضي قدما كي تصبح حكومة أكثر رقمية وذات اتصال أكبر بالآخرين.

ومن جانبه قال نائب الرئيس لقطاع المؤسسات في شركة مايكروسوفت فريد همفريز “ان توقيع مذكرة التفاهم يعني لنا الكثير لبناء هذه الشراكة والعلاقة التي تمت مع الحكومة الكويتية والتي تركز على المدن الذكية والذكاء الصناعي ونكون جزءا من التحول الرقمي الذي هو قائم في الكويت”. وأضاف ان “هذا الأمر يدعو إلى الحماس وخطوة إضافية واطار ممتاز للعمل مع حكومة الكويت ليمكننا تزويدهم بالمزيد من التكنولوجيا الرقمية والتحول القائم”.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية اكد همفريز “ان العلاقات مع الكويت ممتازة وهناك أمورا كثيرة تدعو للحماس لاسيما في مجال التكنولوجيا الذي تشهده الكويت والذي نريد ان نكون جزءا منه ومن استمراره” مشيرا الى ان “مذكرة التفاهم ستمكننا من فعل المزيد من الإيجابية”.