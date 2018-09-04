هل أنت مكتئب؟.. 10 علامات لتعرف ذلك

يصاب الكثير من الناس بمرض الاكتئاب لأسباب مختلفة، إلا أن معظمهم قد لا يدركون ذلك، مما دفع الأطباء إلى التشديد على ضرورة التعرف على علامات الاكتئاب، ليصبح من السهل مواجهته وعلاجه.

ويبدو مريض الاكتئاب أحيانا طبيعيا للغاية، كونه قادر على الابتسام وتحمل مسؤولياته ومهامه اليومية، فغالبا ما يخفي أعراضه ولا يطلب المساعدة ويفضل أن يعاني في صمت.

وحسب الأخصائية مي محمود، من موقع “الطبي” بوضع 10 من أبرز العلامات التي تظهر على المصابين بالاكتئاب، وهي:

الاكتئاب هو أكثر من مجرد “مزاج سيء”. بمجرد إصابتك بالاكتئاب تتكون علاقة مسيئة منك تجاه نفسك، تتعمد فيها الإساءة والضرر لذاتك طوال الوقت. ينتابك شعور لا متناهي بالإحساس بالذنب وعدم استحقاق أي شيء جيد، وأنك غير فعال، أو أن وجودك أصبح عبء علي جميع من حولك. تفتقد الشعور بالبهجة أو استقبال أي شيء يسعدك بشكل إيجابي، لتصبح الأشياء التي كانت تسعدك في الماضي لم تعد كذلك. شعور دائم بالخزي واللامبالاة. ترى الأمور بطريقة مشوشة ومشوهة، ليتم خلق حاجز نفسي بينك وبين المقربين اليك. عدم القدرة على الشعور بأي شيء، أو التفاعل مع المحيطين بك. تظل غير سعيد حتى إذا كنت تمتلك كل شيء. تشعر بفقدان حواسك بالرغم من أنك معافى جسديا. تشعر وكأنك محاصر في حالة تشويش ذهني، وكأنك بين الحلم والواقع.