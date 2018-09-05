أكبر زوجين معمرين في العالم مجموع عمريهما 208 أعوام

من المعروف عن اليابان أن بها أكبر عدد من المعمرين في العالم وبوسعها الآن أن تعلن أن بها أكبر زوجين في العالم، إذ يبلغ عمرهما مجتمعين 208 أعوام، وهي ميزة تعزوها الزوجة إلى صبرها على مدى 80 عاما من الزواج.

وتأكد أن ماساو ماتسوموتو (108 أعوام) وزوجته مياكو (100 عام) هما أكبر زوجين على قيد الحياة بعد أن جمعت موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية عمريهما. والاثنان متزوجان منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1937.

وقالت مياكو لـ«رويترز» وهي تضحك: «أنا سعيدة للغاية. الأمر يرجع لصبري في الحقيقة… أنا سعيدة لدرجة أنني على وشك البكاء». ولم يتمكن الزوجان من إقامة حفل زفاف لأن اليابان كانت بصدد خوض حرب وانتدب ماساو للخارج كجندي لكن هذا لم يمنعهما من تأسيس أسرة كبيرة تتضمن الحفيد الخامس والعشرين الذي ولد الشهر الماضي.

وقالت ابنتهما هيرومي «إنهما في المرحلة الأخيرة من حياتهما وإنه لشرف بالنسبة لهما أن يحصلا على هذه الجائزة. أتمنى أن يواصلا حياتهما بسلام».