بيان من عادل البرجس حول ما أثير عن انهاء عضويته من مجلس إدارة شركة كاسكو

أصدر رئيس مجلس ادارة شركة كاسكو عادل البرجس المقال بيانا أوجز فيه ما أثير حول شركة (كاسكو) والبلاغ الذي قدمه الى النيابة العامة عن من تحوم حولهم الشبهات الى النيابة العامة على حد وصفه.

وفيما يلي نص البيان الذي تم تداوله عير مواقع التواصل الاجتماعي:

قال تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستُردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون)

لقد عملتُ في الأشهر الأربعة الماضية رئيساً لمجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)، وقد حققت الشركة الأرباح بفضل الله بعد الخسائر المتوالية على مدى ٣٠ عاما، كما قمنا بتقديم بلاغ بمن تحوم حولهم الشبهات إلى النيابة العامة، وأدلينا يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٩/٥ أمام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بأسماء من يضغط علينا للتستر على الفساد فور اتصالهم بنا.

وها نحن قد تسلمنا اليوم كتاب السيد/ يوسف عبدالحميد الجاسم رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية المؤرخ ٢٠١٨/٩/٥ بإعادة تشكيل مجلس إدارة (كاسكو) ومن ثَم إنهاء عضويتنا. ونحن إذ نتلقى هذا الخبر برحابة صدر وثبات على الحق، لا يفوتنا أن نشكر كل من ساهم بالإصلاح ولو بالقليل.

والله الموفق،،

الكابتن | عادل جاسم محمد البرجس

٢٠١٨/٩/٥

