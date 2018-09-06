تسريبات جديدة عن آيفون المرتقب.. الاسم وبعض المواصفات

تستعد شركة آبل خلال الأسبوع المقبل لاستضافة حدثها الكبير المسمى Gather round على مسرح ستيف جوبز بمقر الشركة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

ومن المفترض أن تكشف النقاب خلال هذا الحدث عن تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة لهذا العام، إلى جانب إمكانية كشفها النقاب عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Series 4والتي من المفترض أن تحصل على أول عملية إعادة تصميم رئيسية منذ طرحها.

وقد حاول العديد من المحللين خلال الفترة الماضية استخراج جميع المعلومات الممكنة حول هذه الأجهزة قبل إطلاقها بشكل رسمي، ويشير تقرير جديد إلى أن آبل قد تطلق اسماً غير عادي على النموذج المزود بشاشة OLED من قياس 6.5، والذي يعتبر جهاز آبل الرئيسي لهذا العام، بحيث أن هذا الاسم هو iPhone Xs Max.

وكانت التسريبات الصادرة في وقت سابق من الشهر الماضي قد أشارت إلى أن آبل قد تطلق على نموذج OLED بقياس 5.8 إنش، خليفة هاتف العام الماضي iPhone X، اسم iPhone Xs، وذكرت تقارير أن الشركة تخطط للتخلي عن وصف بلس للنموذج الأكبر من هاتف آيفون لهذا العام، وهو الوصف الذي ظهر لأول مرة عندما عرضت الشركة جهاز iPhone 6 و iPhone 6 Plus بشاشة بقياس 4.7 إنش و 5.5 إنش.

ويتوقع أن تحقق مبيعات آبل لهذا العام نتائج أفضل من العام الماضي، وذلك بفضل النماذج ذات شاشات العرض الكبيرة، ويقولون إن شركة آبل ستشهد ارتفاعاً كبيراً في المبيعات هذا العام بسبب الشاشة الكبيرة ضمن نموذج LCD بقياس 6.1 إنش ونموذج OLED بقياس 6.5 إنش.