الاحتلال الاسرائيلي يمنع عهد التميمي وأسرتها من السفر

منعت سلطات الاسرائيلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالديها من السفر.

وقال باسم التميمي، والد عهد، إن الأسرة كانت تنوي السفر إلى دول أوروبية، عبر الأردن، للمشاركة في أنشطة تلقي الضوء على المقاومة الشعبية، وتجربة الاعتقال لدى السلطات الإسرائيلية.

وأضاف “موعد السفر صباح غدًا الجمعة، لكن إدارة الشؤون المدنية الفلسطينية (حكومية)، أخبرتنا بوجود منع إسرائيلي على مغادرتنا”.

وأفاد التميمي، أن الإدارة الفلسطينية لم تشر إلى مبررات المنع التي يستند عليها الجانب الإسرائيلي.

وتحوّلت عهد التميمي إلى أيقونة للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين، عقب تعرضها للاعتقال هي ووالدتها من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وكانت عهد قد ظهرت عدة مرات أمام وسائل الإعلام وهي تقف في مواجهة جنود في محاولة لمنعهم من اعتقال شقيقها ومواطنين فلسطينيين آخرين.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي أفرجت سلطات الإحتلال عن عهد ووالدتها، بعد اعتقالهما قرابة 8 أشهر بتهمة “إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته”.