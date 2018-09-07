انطلاق اعمال قمة طهران الثلاثية حول سوريا بمشاركة بوتين واردوغان

انطلقت اليوم الجمعة اعمال القمة الثلاثية حول سوريا بمشاركة قادة ايران وروسيا وتركيا لمناقشة العديد من المواضيع لاسيما مكافحة الارهاب.

وتناقش القمة الثلاثية التي يحضرها اضافة الى الرئيس الايراني حسن روحاني نظيراه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان مختلف القضايا الخاصة بالازمة السورية بما فيها عودة اللاجئين وإعادة الاعمار والوضع في محافظة إدلب السورية.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني جابري أنصاري في تصريح نقلته وسائل اعلام ايرانية إن قمة طهران تكتسب أهمية بالنسبة للتطورات في سوريا وان البيان الختامي سيكون وثيقة حول قضايا تتعلق بالوضع السوري واستمرار مكافحة الارهاب وعودة اللاجئين.

واضاف أنصاري ان التعاون الثلاثي الإيراني الروسي التركي كان “ناجحا” على المستوى الدولي لافتا الى ان قمة طهران تعقد فيما “تستهدف امريكا بسياستها احادية الجانب الدول الثلاث”.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد التقى في وقت سابق اليوم الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان بشكل منفصل وبحث معهما العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية التي تهم الجانبين.