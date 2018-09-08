الرئيس الامريكي يدعو “أبل” لتصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت شركة (ابل) إلى صناعة منتجاتها في الولايات المتحدة بدلا من الصين والبدء في بناء مصانع جديدة “الآن”.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي “قد ترتفع أسعار أبل بسبب التعريفات الضخمة التي قد نفرضها على الصين”.

وأضاف “لكن هناك حل سهل حيث ستكون هناك ضرائب صفر وهي في الواقع حافز ضريبي”.

وذكر “اصنع منتجاتك في الولايات المتحدة بدلا من الصين.. ابدأ في بناء مصانع جديدة الآن”.

وكان الرئيس الأمريكي هدد أمس الجمعة الصين بفرض رسوم على جميع ورادتها إلى الولايات المتحدة في غضون فترة قصيرة.

ورغم أن ترامب وصف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بأنها تسير بشكل جيد للغاية فإنه قال “فرضنا عليهم 50 مليار دولار على التكنولوجيا وأضفنا عليهم 200 مليار أخرى”.

وأضاف مهددا “أكره أن أقول ذلك يوجد أيضا 267 مليار دولار إضافية يمكن أن افرضها في وقت قصير إذا أردت.. ستقلب المعادلة كاملة”.