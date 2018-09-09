مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاسبوعي

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، تكليف وزارة المالية بإتخاذ الإجراءات المناسبة، نحو توفير الإعتمادات المالية لسرعة تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية «البلاجات» من قبل وزارة الأشغال العامة.

إلى ذلك استعرض المجلس، المعوقات التي تواجه شركة المشروعات السياحية في تنفيذ مشروعاتها، وقرر تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل للجهات والشركات الحكومية تنفيذ مشروعاتها التنموية بالسرعة المناسبة.

وقرر المجلس تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية بسرعة إنجاز الربط الإلكتروني فيما بينهما ، وإتاحة خدماتها عبر البوابة الإلكترونية للدولة، في اطار تطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية لكافة الجهات الحكومية بالدولة.

عبر مجلس الوزراء عن عميق إرتياحه للنتائج المثمرة التي أسفرت عنها الزيارة التي قام بها سمو الأمير مؤخراً إلى واشنطن والتي من شأنها تعزيز العلاقات الكويتية الأمريكية لما فيه مصلحة شعبيهما الصديقين إذ أسفرت عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين وذلك من قبل وزارة الداخلية والهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات والإدارة العامة للجمارك.

إلى ذلك هنأ مجلس الوزراء سمو الأمير وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي بالسنة الهجرية الجديدة، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل السنة المقبلة سنة خير وبركة على كويتنا الغالية وعلى الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم السلام والأمن على البشرية جمعاء.