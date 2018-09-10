فرنسا تهزم هولندا في “دوري الأمم”

تغلب المنتخب الفرنسي على مضيفه الهولندي بهدفين لهدف، اليوم الأحد، في المواجهة التي أقيمت على استاد فرنسا لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لأصحاب الدار عند الدقيقة 14، من الشوط الأول الذي شهد سيطرة فرنسية واضحة، أمام تراجع هولندي.

وبات مبابي بهدفه أكثر لاعب فرنسي ساهم بإحراز الأهداف مع المنتخب خلال العام الحالي، بمجموع 10 أهداف (سجل 8 وصنع 2).

وشهد الشوط الثاني، جرأة هولندية أفضت إلى إحراز التعادل بأقدام ريان بابل في الدقيقة 67.

وعادت “الديوك” الفرنسية وتقدمت بالنتيجة مرة أخرى عند الدقيقة 75 عن طريق أوليفيه جيرو.