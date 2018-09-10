زيدان : قريباً جداً سأعود الى التدريب

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد السابق، عن عودته إلى عالم التدريب مجددًا عما قريب، مؤكدًا أنه هذا ما يروق له القيام به.

وأدلى أسطورة فرنسا وريال مدريد السابق زين الدين زيدان بالعديد من التصريحات، خلال حضوره لأحد مباريات نجله بمدينة «أرنيدو» الإسبانية، المتعلقة بموعد عودته إلى عالم التدريب من جديد، إذ صرح قائلًا: «بالتأكيد سأعود للتدريب من جديد قريبًا جدًا، وذلك لأن هذا ما يروق لي وما اعتدت على القيام به طوال حياتي».

وقد أشارت بعض التقارير أن تلك التصريحات تعزز من الشائعات الحالية التي تؤكد أن زيدان قريب من تولي تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لـ «الشياطين الحمر».

يُذكر أن زيدان كان قد أعلن منذ شهور قليلة وبشكل مفاجئ استقالته من منصبه كمدير فني لريال مدريد، ولم يتولى حتى الآن تدريب أي فريق، وهو ما أدى إلى انتشار العديد من الأنباء التي تفيد بأنه قريب من خلافة مورينيو في منصبه، وبصفة خاصة بعدما أخفق الأخير في تحقيق الفوز في مباراتين من إجمالي أربع مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.