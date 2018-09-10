باريس.. هجوم بالسكين يسفر عن وقوع ضحايا

أصيب 7 أشخاص بجروح، مساء الأحد في باريس، بعد أن تعرضوا لهجوم شنه رجل تم إلقاء القبض عليه وكان يحمل سلاحا أبيض وقضيبًا من حديد.

وأوضح مصدر قريب من التحقيق أن “لا شيء في هذه المرحلة يظهر مؤشرات على الطابع الإرهابي” لهذا الاعتداء، مضيفا أنّ المنفّذ المزعوم للهجوم هو أفغاني على الأرجح.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة إن الرجل اعتقل بأيدي فريق من مكتب مكافحة الجريمة.

وبحسب مصدر قريب من التحقيق، “قام رجل من الجنسية الأفغانية على الأرجح بمهاجمة أشخاص مجهولين في الشارع”.

وأفاد مصدر في الشرطة بأن هناك سائحين بريطانيين اثنين بين الجرحى.