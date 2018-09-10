ياطيب من كان قادر مير جاد وعفا

خصّن ليا كان خصمه فيه عقلن خفيف

اللي بوسط المجالس كنّه العاصفا

وليا فتشته لقيته دوب معصير صيف

فيها ليامن خطا كابر وزاد الجفا

لين الخطا زاد من كبْره وأصبح نزيف

يِلحق خطا الثانية بالأوله مردفا

ودّه تظيع القديمة في عجاج الرديف

مافاد قلبه نظيف ان كان عقله صفا

وش فايدة من خسر عقله وقلبه نظيف

عقله كما اسراج لامن راح قازه طفا

وليا طفا صار عقله مثْل عين الكفيف

ماعاد يعْرف عدوّه من صديق الوفا

خلّا صديقه عدوّه والعدو له حليف

مايدري ان العدو يفرح ليامن هفا

والا صديقه يشيله فوق راس المنيف

لابد من يوم يسمع من صديقه كفا

والا بقا في حياته دون جمعن لفيف

الناس ماهيب مجبوره على العايفا

من عاف ربعه يعيش العمْر وحده ضعيف

العقْل سيف المراجل يشهد العارفا

فعله بوقت المجادل مثْل طعن الرهيف

يالله ترحم كريم النفس لامن عفا

عن واحدن صافي النيه وعقله خفيف

بوبخيت

@BoBaKeeT