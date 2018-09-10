تويتر يطلق ميزة التغريد الصوتي

اجتازت الخاصية الجديدة التي أطلقها موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مراحل الإختبار الاولى، بعد تجربتها على منصة تطبيق بيريسكوب الخاصة.

أعلنت الشركة المسؤولة عن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن نجاح اختبارات ميزة البث الصوتي الحي فقط.

وأضافت الشركة بأن الميزة أصبحت متاحة لمستخدمي أنظمة التشغيل “iOS” على “تويتر”.

وذلك بمجرد تحديث التطبيق، يجب التوجه لشاشة “إنشاء” على “تويتر” و الضغط على زر “البدء” لتظهر شاشة البث المباشر النظامية،

ويظهر شعار “الميكروفون” للتبديل بين خيار “البث الصوتي فقط” او إيقاف التشغيل، بحسب مانشر موقع “the verge” الأمريكي.

واتجهت الشركة لتطوير هذه الخاصية بعد تراجع شعبية منصة المقاطع المرئية المباشرة لتطبيق “بيريسكوب” في الاعوام الاخيرة.