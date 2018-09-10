“الصحة” الكويتية: فتح تحقيق لمعرفة أسباب وفاة طفلة بمركز للجلدية

تقدمت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الطفلة المتوفاة في مركز الجلدية بإحدى مناطق الكويت، راجين من الله لها الرحمة والرضوان، ولذويها الصبر والسلوان.

وبينت الوزارة أنها فتحت على الفور التحقيق الموسع، وعلى أعلى مستوى، وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، مع توقيف الطبيبة عن العمل احترازيا حتى انتهاء التحقيق واستجلاء الحقيقة ومعرفة أسباب الوفاة .

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، إذا تبين وجود خطأ طبي، وأنها لن تتهاون فيما يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أنها لن تتردد بمواجهة أي خطأ يقع خصوصا فيما يتعلق بأرواح المرضى وصحتهم، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات وفق القانون للحد من تكرار هذه الأخطاء، ولزراعة الثقة بين المؤسسات الصحية والمستفيدين، منها راجين من الله للجميع الصحة والسلامة والوقاية من الشرور.