هؤلاء بلوانا ومصدر شكوانا

ينتابني الفضول احياناً حول عدة اشخاص أضع تحتهم خطوطاً حمراء لغرابة تصرفاتهم ودفاعهم المستميت بين (الأطراف) واقصد بكلمة الأطراف انهم لايخوضون معاركهم “القذرة” في مكان واحد ، بل أي شخصين بينهما خلاف هم جاهزين للدخول فيه ومع من يدفع أكثر لايحبون الاحتكار في اطار معين ، فقليلاً بالسياسة وتارة بالرياضة وقفزة بالاقتصاد.. مرتزقة على مستوى عالي من السفالة لايحبون الكتابة التي تبني المجتمعات وتساهم في بناء الدولة وتنتقد كل امر خاطئ ، هم وظيفتهم السب والشتم والطعن في الأعراض ولايحبون المعارك الخارجية مهما كانت دائماً ماتكون معاركهم محلية بحته!

وجاء في الحديث عن النبي صلى الله وعليه وسلم ( ليس المؤمن بالطعان ، ولا اللعان ، ولا الفاحش ، ولا البذيء ) ولكن ان ذكرت اول الحديث كان رده ايمانياً بلعطائك (بلوك) لأنه لايعلم عن القيم الاسلامية ولا حتى مبادئ الرجولة ومثل هؤلاء ينطبق عليهم قول الشاعر :

قوماً اذا مس النعال وجوههم

‏شكت النعـال بأي ذنبـ تصفعُ

(اجلكم الله)

فهد الزحام