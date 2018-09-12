وزيرة الصحة الاسبانية تستقيل بسبب “مخالفات في حصولها على الماجستير”

أعلنت وزيرة الصحة الاسبانية كارمن مونتون استقالتها من منصبها اليوم الثلاثاء على خلفية الجدل الدائر حول مخالفات في دراساتها العليا في السنة الدراسية 2010-2011.

وأكدت مونتون في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الوزارة لإعلان استقالتها انها كان “شفافة وأمينة” وبانها لم ترتكب أي مخالفة في الحصول على درجة الماجستير وذلك بعد ثلاث ساعات فقط من دفاع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عنها وتأييده لها في تصريح للصحافيين.

وذكرت صحيفة (ال دياريو.اس) المحلية الالكترونية أمس الاثنين ان مونتون تأخرت ثلاثة أشهر في التسجيل في الماجستير المذكور في جامعة (الملك خوان كارلوس) العامة بالعاصمة مدريد ونجحت في مواد لم تحضر دروسها كما قدمت رسالة الماجستير قبل تجاوزها جميع مواد المنهج الدراسي.

من جانبها أظهر قناة (لا سيكستا) المحلية اليوم الثلاثاء ان مونتون نسخت في رسالة الماجستير التي قدمتها في 2011 فقرات من أعمال أخرى دون ذكر مصدرها وهو الأمر الذي يتوقع بانه سرع عملية سقوطها.

وبذلك أصبحت مونتون ثاني عضو في الحكومة الاشتراكية يسقط بسبب أعمال ارتكبها قبل توليه منصبه وذلك بعدما استقال وزير الثقافة والرياضة ماسيكم ويرتا في يونيو الماضي على خلفية قضية محاولته التحايل على مصلحة الضرائب الإسبانية منذ عدة سنوات وذلك بعد سبعة أيام فقط من توليه مهامه على رأس الوزارة.