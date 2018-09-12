وفيات الأربعاء 12 سبتمبر 2018

خديجة حسن حاجيه، أرملة سيد مسلم سيد علي الموسوي، «87 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية سيد محمد، سلوى، شارع المسجد الأقصى، للنساء: الرميثية، حسينية العلوية، أم صادق، ت: 50661106 – 99799022 – 99641060 – 99669133.

عايشة سليمان محمد النويصر، أرملة علي أحمد آل رمضان الهاجري، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: أبو حليفة، ق2، ش27، م27، ديوان الهاجري، للنساء: أبو حليفة، ق2، ش31، كعب بن زهير، م27، ت: 99016098.

مريم حاجي حيدر، «91 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد شعبان، بجانب التسهيلات، شرق، للنساء: القادسية، ق4، ش40، م5، ت: 66222333.

بدرية حسين الشطي، زوجة أحمد عبدالعزيز الراشد، «50 عاماً»، شيعت، للرجال: جنوب السرة، حطين، ق3، ش11، م6، مقابل مدرسة أياس المتوسطة، للنساء: جابر الأحمد، ق5، ش500، م1249، ت: 90072725 – 66614160 – 99582124.

سارة عبدالله نجم الشرف، أرملة محمد سليمان بوخضور، «82 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، للرجال: ضاحية مبارك العبدالله، غرب مشرف، ق1، ش113، م5، للنساء: الروضة، ق4، شارع أبو موسى الأشعري، م61، ت: 99026500 – 96936999.

عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن البارود، «60 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: الأندلس: ق3، ش5، م153، للنساء: الأندلس، ق11، ش8، م38، ت: 66923252 – 99055444.