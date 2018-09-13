المحامي فهد الحربي يروي واقعة احتجازه في مخفر اشبيلية قبل الإفراج عنه

روى المحامي فهد الحربي واقعة احتجازه في مخفر اشبيلية منذ منتصف ليل الثنين الماضي بتهمة قال بأنها غير صحيحة وهي اتهامه بالاعتداء على أحد رجال الشرطة في مخفر اشبيلية.

وكانت جمعية المحامين قد أصدرت أمس بيانا تضامنيا مع محامييْن محتجزين في مخفر اشبيلية دون أ يصدر عنهما ما يستدعي حجزهما.

من جهته قال المحامي فهد الحربي عبر حسابه في “تويتر”:

لكل من يسأل عن ما حصل معي.. ‏قبل امس الساعه ١ بالليل تقريبا جاني اتصال من موكلين لي انهم متشاجرين امام مخفر اشبيله وان الموضوع كبير ولازم تجي بسرعه يا استاذ فتوجهت على الفور الي المخفر كي اهدي الوضع واتحدث مع موكيلي..

ولما وصلت المخفر تفاجأت بشخص يقوم بدفعي والاعتداء علي ويقول هذا الي طقني وقام يشتمني وتبين لي لاحقا انه هو رجل المباحث الي متهاوش مع موكليني.. ‏فقلت له انت غلطان وانا محامي توني جاي.. ‏وترا مالك حق تعتدي علي بهذا الشكل وماله داعي تشتمني وهذا الشي حصل امام الجميع..

بعدها دخلنا الي المخفر وحاولنا نهدي الموضوع ونحل المشكلة بين الاطراف بتنازلات ولكن رجل المباحث رفض التنازل عن موكليني فطلعت من المخفر ورحت للبيت عشان اخذ “كرنيه” المحاماة و عشان ابدل ملابسي وارتدي الزي الرسمي كامل كي احضر التحقيق مع موكيلي..

وبالفعل طلعت من المخفر ورحت للبيت بدلت ملابسي واخذت “كرنيه” المحاماةوتوجهت للمخفر وهناك تفاجأت اني لما دخلت المخفر قالوا لي عطنا اثباتك الشخصي انت متهم انك طاق الشرطي وعليك شهود وراح نحولك كمتهم..

فقلت لهم انا محامي وجاي امارس عملي فأصبح متهم.. وانا جاي بعد الهوشه.. وشلون في شهود ضدي وانا جاي بعد ما انتهت الهوشه.. وبالعكس اصلا هو الي اعتدى علي اول ما انا جيت شلون جذي ما يصير مو معقول الي تقولونه..

و قلت لهم يا اخوان طلعوا الكاميرات مالت المخفر تثبت اني جاي بعد الهوشه وان الكلام الي يقوله المباحث كذب وافتراء وان هذا ظلم.. ما يصير يسوي فيني جذي و كلامكم هذا ما يدش العقل انا ما كنت موجود بالهوشه اصلا عشان يقول اني طقيته وسبيته.

قالوا حنا كمخفر مالنا شغل راح نحولك للتحقيق وانت هناك قول اللي عندك واطلب الكاميرات واثبت انك بريء وفعلا تم تحويلي الي المخفر كمتهم وتم حجزي في المباحث الجنائية واصبحت من محامي يدافع عن موكيله الي متهم بالتعدي على موظف عام وضربه.

كل الشكر لاخواني وزملائي المحامين والف شكر لجمعية المحامين على وقفتهم المشرفة معاي.

انتهى حديث المحامي