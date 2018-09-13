طقس عطلة نهاية الأسبوع: متقلب.. ودرجات الحرارة تنخفض تدريجيا

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ان الفترة الحالية هي انتقالية ما بين فصلي الصيف والخريف وغالبا ما يتميز فيها طقس البلاد بالعديد من التغيرات والتقلبات الجوية ولاسيما ناحية الاتجاه الى الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزبز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان المنخفض الهندي يبدأ خلال هذه الفترة في الاضمحلال والضعف التدريجي وينقسم الى خلايا ضغطية تؤدي الى الانخفاض التدريجي في الحرارة.

وذكر ان نسبة الرطوبة النسبية ستزيد خاصة مع تغير الكتلة الهوائية المؤثرة والتي تكون معظم الاوقات في صورة رياح جنوبية شرقية مما يؤدي الى انخفاض الرؤية الافقية خصوصا على المناطق القريبة من المسطحات المائية (المناطق الساحلية) مبينا الطقس سيتأثر خلال الفترة القادمة بظاهرة نسيم البر والبحر.

وعن طقس اليوم الخميس قال القراوي انه يكون نهارا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

وذكر ان الطقس الليلة حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وستكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج ويبلغ ارتفاعه بين 2 و4 اقدام.

وبين ان الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية في وقت لاحق وتكون خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وستكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ويبلغ ارتفاعه 1 الى 4 اقدام.

واشار الى ان الطقس ليلا يكون حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب خفيف على المناطق الساحلية وستكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يبلغ ارتفاعه 1 الى 4 أقدام.

ولفت القراوي الى ان الطقس نهار بعد غد السبت سيكون حارا ورطبا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وستكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ويبلغ ارتفاعه 2 الى 4 اقدام.

وبين ان الطقس ليلا رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب وانخفاض الرؤية الافقية وستكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ويبلغ ارتفاعه 1 إلى 4 اقدام.