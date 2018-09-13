مطعم يخسر 190 مليون دولار من قيمته بسبب فأر

فقدت سلسلة مطاعم صينية شهيرة نحو 190 مليون دولار من قيمتها السوقية بعد أن عثرت امرأة حامل على فأر ميت في حسائها.

وسجلت قيمة أسهم مطعم “شيابو شيابو” أدنى مستوى لها منذ عام تقريبًا، بعد انتشار صور الفأر الميت في الحساء على شبكة الإنترنت.

وقد أغلق فرع المطعم الذي شهد الواقعة في مقاطعة شاندونغ مؤقتًا.

وتشير تقارير إلى أن المطعم عرض على المرأة التي وجدت الفأر في الحساء تعويضا بقيمة خمسة آلاف يوان (729 دولاراً).

وقالت وكالة الأنباء المحلية “كانكان نيوز” إن زوج المرأة، الذي أشارت إليه باسم “ما”، قد رفض العرض وأراد أن تخضع زوجته لفحص كامل قبل اتخاذ قرار بشأن قيمة التعويض.

وكانت المرأة الحامل قد ذهبت إلى المطعم مع أسرتها في السادس من سبتمبر/ أيلول، وعثرت على الفأر الميت بعد أن تناولت بعضا من الوجبة بالفعل.

وقال الزوج إن أحد الموظفين بالمطعم اقترح أن تجري الزوجة عملية إجهاض إذا كانت قلقة على صحة الطفل، وعرض عليه 20 ألف يوان لإجراء العملية.

وسرعان ما انتشرت صور الفأر المغلي على موقع “ويبو” للتواصل الاجتماعي في الصين، حيث تفاعل المستخدمون بغضب واشمئزاز.

وقال أحد المستخدمين: “أشعر بأنني أريد أن أتقيأ. لن أتناول هذه الوجبة بالخارج مرة أخرى”.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول، هبط سعر سهم الشركة إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

لكن القيمة السوقية لسلسلة المطاعم بدأت تتعافى ببطء من يوم الأربعاء الماضي.

وعلق مستخدم آخر قائلا: “لقد كان شيابو شيابو دائمًا أحد المطاعم المفضلة لدي، وكنت أعتقد أنها كانت نظيفة تمامًا. لا يمكنني تصديق ذلك”.

وتساءل آخر: “إذا حدث شيء لطفلها فكيف سيعوضونها؟ هل الحياة تساوي 20 ألف يوان فقط؟”.

وأصدر المطعم في البداية بيانا يوم السبت قال فيه إنه “استبعد” احتمال أن تكون مشكلة في النظافة قد تسببت في سقوط الفأر في الوجبة الساخنة، لكنه حذف البيان في وقت لاحق.

وقالت السلطات في مدينة ويفانغ، حيث يوجد فرع المطعم الذي عثر فيه على الفأر، إنها ستجري تحقيقات مع المطعم.