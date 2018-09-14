مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل أقل نمو في 6 أشهر

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أقل زيادة في ستة أشهر خلال أغسطس/آب مع تقليص المستهلكين لمشترياتهم من السيارات والملابس، لكن التعديلات الصعودية لبيانات يوليو تموز تبقي التوقعات بنمو اقتصادي قوي في الربع الثالث دون تغير يذكر.

وبحسب وزارة التجارة، فإن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.1% الشهر الماضي، وهذه هي أقل زيادة منذ فبراير شباط. وجرى تعديل بيانات يوليو تموز صعوديا لتظهر أن المبيعات ارتفعت 0.7% مقارنة مع 0.5% في القراءة السابقة.

وترجح الزيادة المتواضعة في مبيعات التجزئة أن ارتفع أسعار البنزين ربما يكون يؤدي إلى تراجع الإنفاق على بنود أخرى. وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 0.4% في أغسطس/آب.

وزادت مبيعات التجزئة في أغسطس/آب 6.6% على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية 0.1% الشهر الماضي بعد قراءة معدلة صعوديا عند 0.8% في يوليو/تموز.

وكان نمو مبيعات التجزئة الأساسية في القراءة الأولى لشهر يوليو/تموز 0.5%.