لأول مرة ليفربول يحقق الفوز في 5 مباريات متتالية تحت قيادة كلوب

واصل ليفربول بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه توتنهام 2-1 يوم السبت على ملعب “ويمبلي”، في افتتاح الجولة الخامسة.

وسجّل هدفي ليفربول كل من جورجينيو فاينالدوم (39) وروبرتو فرمينو (54)، فيما أحرز إريك لاميلا هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 90+3.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة، بفارق 3 نقاط امام تشيلسي الذي يلعب لاحقا أمام ضيفه كارديف سيتي، وواتفورد الذي يستضيف مانشستر يونايتد السبت أيضا، أمّا توتنهام فتجمّد رصيده عن 9 نقاط.

وألغى الحكم هدفا لليفربول في الدقيقة الأولى بحجة تسلّل صاحبة روبرتو فرمينو بالدقيقة الأولى، وبعدها بدقيقة شن الفريق الضيف هجمة صريعة وصلت على اثرها الكرة إلى فرمينو لكن الدفاع أبعد من أمامه الكرة، ونفّذ ظهير ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد ركلة حرة بين يدي الحارس ميشيل فورم بالدقيقة الخامسة.

ظل اللعب سجالا بين الفريقين في ظل انقطاع متكرّر للكرة في منتصف الملعب، وكاد صلاح أن يستغل تمريرة خلفية خاطئة من لاعب وسط توتنهام إريك دايلي، فاقتحم منطقة الجزاء وسدّد بيسراه لكن فورم كان لكرته القويّة بالمرصاد في الدقيقة 22، ثم قطع مدافع توتنهام توبي ألديرفيريلد الكرة قبل أن ينفرد بها فرمينو أمام المرمى، وردّ توتنهام بالدقيقة 27 عندما أبعد نابي كيتا تمريرة كريستيان إريكسن القصيرة امام المرمى، ونفّذ إريكسن ركلة حرة في الدقيقة 28 لكن الحارس أليسون بيكر لم يجد صعوبة في السيطرة عليها.

واخترق ماني من الناحية اليسرى قبل أن يسدد كرة ضعيفة سيطر عليها الحارس فورم بالدقيقة 35، وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 39 بعد ركلة ركنية أحدثت دربكة ووصلت إلى فينالدوم الذي سدّدها برأسه قويّة أيعدها الحارس فورم من داخل المرمى بيد أن الحكم كان متنبّها واحتسب الهدف، وغمز صلاح الكرة حرفنة في الجهة اليمنى إلى فينالدوم الذي تقدّم بها وأرسلها أمام المرمى لم تلق متابعا في الدقيقة 43.

لم يتوقّف ليفربول عن الهجوم في الشوط الثاني، وارتدت عرضية الظهير الأيسر أندي روبترسون من العارضة بالدقيقة 49، ثم مرّر صلاح الكرة إلى ماني الذي استدار حول نفسه وسدّد بقوى لكن فورم تدارك الموقف، ورد توتنهام في الدقيقة 50 عبر محاولة من لوكاس مورا الذي ارتدت كرته من القائم، ثم عزّز ليفربول تقدّمه في الدقيقة 54، بعدما مر ماني من اليسار ومرّر كرة أمام المرمى حاول مدافع توتنهام يان فيرتونن إبعادها لكنّها اصطدمت بالقائم وذهبت إلى فرمينو الذي أكملها من مسافة قريبة بالمرمى.

وحاول مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو تدارك الأواضع بإدخال الأرجنتيني إريك لاميلا مكان لاعب الوسط البلجيكي موسى ديمبيلي، لكن ليفربول كان قريبا من إحراز الهدف الثالث بعد فرصة مرتدّة مرر على اثرها ماني الكرة إلى كيتا الذي تصدّى فورم لمحاولته، ورد توتنهام بكرة عرضية من الناحية اليمنى حاول هاري كين متابعها دون أن ينجح.

وأجرى بوكيتينو تبديله الثاني في المباراة عن طريق إشراك سون هيونج مين مكان هاري وينكس، فيما تعرّض فرمينو لإصابة في عينه، فدخل مكانه جوردان هندرسون، وأنقذ فورم محاولة تسجيل جديد للفريق الضيف وهذه المرة عن طريق صلاح في الدقيقة 81، ثم اخترق لاميلا دفاع ليفربول من العمق قبل أن يسدّد كرة زاحفة مرّت بمحاذاة القائم بالدقيقة 85، ورفع سون كرة عرضية فوق الجميع لتصل إلى الظهير داني روز الذي سدّدها في جيد المدافع لتتحوّل إلى ركنية أحرز منها لاميلا هدف فريقه الوحيد بعد هيّا الكرة بصدره قبل أن يتابعها في الشباك بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.