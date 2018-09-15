قناة المنار: ما ذكر في إحدى المقابلات لا يعكس موقفنا ونقدر باحترام أمير الكويت

قالت قناة المنار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ما ذكر في إحدى المقابلات حول الكويت لا يعكس موقف المنار أبداً وهو يعبر عن رأي من أطلقه .

وأكدت القناة انها كانت وما زالت تقدر باحترام كبير أمير الكويت والحكومة والشعب الكويتيين .

وأضافت : محاولة بعض الانتهازيين تحويل كلام لضيف على المنار إلى مشكلة مع #الكويت هي عمل مسيء وأهدافه معلومة .