قطر تستنكر “التطاول على أمير #الكويت في قناة المنار”

عبرت لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن استنكار دولة قطر لما ورد من تجاوز مرفوض في حقّ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على لسان أحد المحللين بإحدى القنوات العربية الفضائية.

وأكدت الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على ما لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة من مكانة وتقدير لدى جميع العرب حكاماً ومحكومين وما له من منزلةٍ متميزة لدى دولة قطر حكومةً وشعبا.

ودعت الخاطر، جميع الصحفيين والعاملين في المجال الاعلامي إلى التحلي بقدر أكبر من المسؤولية وإلى تحري الدقة في نقلهم.. كما دعتهم إلى إنزال الرموز المجمع عليها، منزلتها التي تستحقها من التقدير والاحترام.