الملك سلمان يرعى اتفاقية السلام بين إريتريا وإثيوبيا

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز توقيع كل من الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ورئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي، اليوم الأحد اتفاقية جدة للسلام بين إثيوبيا وإريتريا، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقلد خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الأريتري، ورئيس الوزراء الأثيوبي قلادة الملك عبدالعزيز.

وحضر مراسم التوقيع، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة.