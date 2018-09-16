رونالدو يكسر صيامه بثنائية في شباك ساسولو

تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، من كسر صيامه عن التهديف مع البيانكونيري، أمام ساسولو، في مباراتهما المقامة حاليًا، ضمن الجولة الرابعة بالكالتشيو.

وسجل رونالدو، الهدف الأول ليوفنتوس أمام ساسولو، بالدقيقة 50، بعد خطأ دفاعي فادح، بعدما حاول أحد المدافعين إعادة الكرة لحارسه، لكنها اصطدمت بالقائم وعادت إلى كريستيانو الذي سددها في الشباك.

وعاد رونالدو، في الدقيقة 65، ليسجل الهدف الثاني، من تسديدة مميزة بقدمه اليسرى.

وفشل رونالدو، في التسجيل بقميص اليوفي، الذي انتقل له من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، خلال أول 3 جولات بالكالتشيو.