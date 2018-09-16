‏”الخارجية” اللبنانية: أمير الكويت لم يترك لبنان في أحلك الظروف

حيّت وزارة الخارجية اللبنانية «دولة الكويت الشقيقة وسمو أميرها صديق لبنان الصادق والوفي الذي يحمل لبنان في قلبه ووجدانه ولم يترك لبنان في أحلك الظروف، كما نذكر الشعب الكويتي الذي يعتبر لبنان بلده الثاني».

وذكّرت الخارجية في بيان لها بوجوب «عدم التعرّض لأي دولة شقيقة كانت أو صديقة»، متمنيةً من جميع اللبنانيين «عدم التدخل في شؤون الدول التي وقفت ودعمت لبنان في أزماته، واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين نصب أعينهم».