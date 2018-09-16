توجيهات السفارة الكويتية في بغداد للكويتيين الراغبين بزيارة العراق في شهر “محرم”

اصدرت السفارة الكويتية في بغداد اليوم الاحد عددا من التوجيهات للمواطنين الكويتيين الراغبين بزيارة المراقد الدينية في العراق في شهر المحرم.

ووجهت السفارة في بيان حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه الزوار الكويتيين بالالتزام بالتعليمات والقوانين المحلية وعدم سلك الطرق غير المؤمنة من قبل القوات العراقية نظرا للاوضاع الامنية التي تواجهها عدد من المحافظات.

كما نصحت المواطنين الكويتيين بعدم السفر بطريق البر من العراق للكويت وبالعكس وعدم التوقف بالاستراحات والمطاعم الا عند الضرورة في حال سلك الطرق البرية.

وشددت على ضرورة الحرص على اقتناء كل زائر لبطاقة تعريفية تحمل رقم هاتف الحملة واسم الفندق والالتزام بالمعايير الصحية في تناول الاطعمة والمشروبات وعدم التوجه الى المحافظات الاخرى الا بعد ابلاغ صاحب الحملة والحصول على موافقته.

كما طالبت الكويتيين بالالتزام بالوقت المحدد للاقامة الممنوحة للزوار وهي شهر واحد وفي حالة تجاوزها يترتب على الزائر دفع غرامة مالية مقدارها مئة الف دينار عراقي (83 دولارا امريكيا).

كما دعت المواطنين الى عدم مخالفة تعليمات السفر من والى العراق والمتضمنة الزام الزائر بالعودة الى الكويت برا اذا كان قد دخل العراق برا والعودة جوا اذا كان قد دخل البلاد جوا وعدم مخالفة القانون.

ودعت السفارة كذلك المسافرين القادمين عن طريق مطار النجف وليس لديهم تاشيرة دخول صادرة من سفارة العراق في الكويت الى دفع مبلغ 101 دولار امريكي كرسوم استحصال تاشيرة اضطرارية من الجهات المعنية في المطار.

وحثت السفارة جميع الزوار الكويتيين الكرام الى عدم التردد في الاتصال بالسفارة في اي وقت وتحت اي ظرف طالما استدعت الضرورة ذلك علما بان اعضاء السفارة سيكونون على اهبة الاستعداد للرد على اتصالاتهم واستفساراتهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم عبر ارقام الهواتف: (7830000444 00964) – (7831111222 00964) – (7831111333 00964) والرقم الارضي (7764545(01)964+).