الأمين العام لمجلس التعاون يستنكر تطاول قناة المنار اللبنانية على أمير دولة الكويت

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن استنكاره الشديد لتطاول قناة المنار اللبنانية على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومحاولتها الدنيئة للإساءة إلى مكانته الرفيعة عربياً وإسلامياً ودولياً، والمساس بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الكويت مع لبنان الشقيق.

وقال الأمين العام إن جهود صاحب السمو أمير دولة الكويت الخيرة ومواقفه المشرفة تجاه مختلف قضايا المنطقة والعالم تقف شاهداً بارزاً على حكمته وقيادته الواعية، وما يحظى به من تقدير عالمي رفيع، وهي أكبر من أن يمسها صوت إعلامي مسيء يسوق الافتراءات والادعاءات الباطلة ويزيف الحقائق بهدف تضليل الرأي العام وبث الفرقة بين الأشقاء العرب.

وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني أن سمو أمير دولة الكويت برهن دائما على محبته وتقديره للبنان وشعبه الكريم، ومواقفه النبيلة بشأن دعم لبنان واستقراره وازدهاره، والوقوف إلى جانبه في كل الظروف والأوقات الصعبة يعرفها القاصي والداني، وعلى وجه الخصوص الأشقاء اللبنانيون، داعياً الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه هذه الإساءة الإعلامية المرفوضة.