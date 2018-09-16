انتخابات “اتحاد الجامعة”… “باردة” و”محسومة”

سارت أجواء انتخابات الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر للاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الجامعة، للعام النقابي 2018/ 2019 بهدوء، ودون أي حماس أو رغبة من الطلبة في الحضور والمشاركة، فمنذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع شهدت أغلب الكليات غياباً كبيراً للطلبة وضعف إقبال، لمعرفتهم المسبقة بأن الانتخابات محسومة.

وخلال جولة «الجريدة» في أروقة الجامعة، لاحظت أجواء مختلفة عن السنوات السابقة، وابتعاد الكثير من الطلبة عن أماكن الاقتراع في الفترة الصباحية، وكذلك تكاد تكون مشاركة القوائم الطلابية معدومة، وخاصة بمواقع الجامعة في الجابرية والعديلية.

في موقع الشويخ، الذي يضم كليات العلوم الاجتماعية والحقوق والعلوم الإدارية، غابت معظم القوائم الطلابية عن الحضور، وتواجدت المتنافستان: «الائتلافية» و«المستقلة» في «العلوم الإدارية» و«الحقوق»، مع غياب كامل للقائمة الإسلامية، وحضور خجول لـ «الوسط»، في حين عزف الكثير من الطلبة عن المشاركة والحضور، مفضِّلين حضور محاضراتهم على التصويت والمشاركة في انتخابات يكون الفارق فيها كبيراً لإحدى القوائم.

وفي موقع كيفان، والذي يضم كليات التربية والآداب والشريعة والدراسات الإسلامية، فضَّلت القوائم التواجد بساحات الكليات والبُعد عن مقار التصويت، لحثِّ الطلبة على المشاركة والتصويت، كما أن أجواء الانتخابات في موقع كيفان هذا العام خلت من الحماس والتشجيع والشيلات من قبل القوائم، والاكتفاء بتعليق «باجات»، لإثبات انتمائهم للقائمة.

ولَم يختلف الحال في موقع الخالدية، الذي يضم كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم، إذ كان التوافد على مراكز الاقتراع محدوداً وفق الأرقام المسجلة حتى فترة الظهيرة، خصوصاً مع الازدحام المروري الذي دائماً ما يعاني منه موقع الخالدية الجامعي، مما ساهم في ابتعاد الطلبة عن المشاركة الانتخابية.

من جانبه، كشف رئيس الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت ورئيس اللجنة العليا للانتخابات م. فلاح السويري، أن الانتخابات تسير بشكل جيد في جميع كليات ومواقع جامعة الكويت.

وأضاف أن عدد لجان الاقتراع لهذا العام بلغ 23 لجنة موزعة على جميع الكليات من لجان طلاب وطالبات.