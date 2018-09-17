أحمد اليوسف: #تركي_آل_الشيخ يرتب لمفاجأة تهم الرياضة الكويتية

أكد الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم حضوره لاجتماع الأسبوع المقبل بدعوة من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وسيسفر عن مفاجآت تصب في مصلحة الرياضة الكويتية والسعودية.

وقال اليوسف لـ”العربية”: سعيد بدعوة تركي آل الشيخ لي لحضور اجتماع الأسبوع القادم وستصب في مصلحة الرياضتين الكويتية والسعودية وستعلن الهيئة العامة للرياضة في السعودية بتفاصيل الخبر.

وزاد حول مشاركة منتخب الكويت في البطولة الرباعية الدولية التي ستقام في أكتوبر المقبل: لم يحدث الاجتماع حتى الآن، وإذا حدث ذلك فإنه سيعلن من طرف صاحب المبادرة.