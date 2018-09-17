إعصار “مانكوت” يكبد الفلبين خسائر بواقع 730ر250 طن من الأرز

كشفت السلطات الفلبينة اليوم الاثنين انها تكبدت خسائر بواقع 730ر250 طن من محصول الارز جراء إعصار(مانكوت) الذي ضرب الأقاليم الشمالية نهاية الاسبوع الماضي.

وقدر وزير الزراعة الفلبيني إيمانويل بينول في تصريح إعلامي ان الخسائر في المحاصيل بنحو 6ر9 مليار بيزو فلبيني (177 مليون دولار أمريكي) مشيرا لامكانية زيادتها مع ظهور المزيد من التقارير الميدانية حيث ذكر ان الرقم قد يصل إلى 11 أو 12 مليار بيزو.

وقلل بينول من تأثير خسائر محصول الأرز على الأسعار في جميع المناطق المتضررة من الإعصار قائلا إن هناك مخزونا كافيا من الأرز في المناطق المتضررة وأن موسم الحصاد بدأ في مناطق أخرى من البلاد.

وكانت الخسائر التي تكبدها محصول الأرز في الفلبين جراء الإعصار أكبر من توقعات وزارة الزراعة التي بلغت 157000 طن في أسوأ الحالات حيث خلف الاعصار حوالي 60 قتيلا في الفلبين قبل أن يتجه إلى مدينتي هونغ كونغ وماكاو ثم إلى مقاطعة قوانغدونغ جنوب شرق الصين.