وزير الصحة: لا تدخل جراحي بمخدر إلا بعد شرح المضاعفات المُحتملة طبيا

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح قرار وزاريا يمنع بموجبه إجراء أي تدخل جراحي يحتاج الي مخدر أو بنج موضعي في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات التخصصية وعيادات الأسنان إلا بعد شرح المضاعفات المُحتملة طبيا وأخذ إقرار خطي من المريض أو وليه الطبيعي حسب القانون ، وذلك في القطاعين الحكومي والأهلي .

ومن جهة أخري نفت وزارة الصحة ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو محامي أحد المواطنين يدعي فيه بفقدان ملف طبي لمريض. وأكدت الوزارة في تصريح صحفي بأن الملف الطبي للمريضة موجود ولم يتم المساس به ، كما أنه تم تزويد الإدارة العامة للادلة الجنائية بنسخة من الملف الطبي للمريضة المذكورة.

وتهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين بتحري الدقة فيما يتم تداوله من اخبار ، كما تهيب بالجميع بعدم الخوض في الموضوعات المنظورة أمام الجهات القضائية وان يتم الحديث وفقا لاسس علمية ووقائع حقيقية .