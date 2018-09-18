“الوحدة الطلابية”: الاتحاد والهيئة التنفيذية تعدّوا على ارادة الطلبة

استنكر طلال الحربي رئيس وفد المؤتمر لطلبة امريكا عدم دعوة اعضاء وفد المؤتمر الممثل الشرعي لطلبة امريكا للمؤتمر العام للإتحاد الوطني لطلبة الكويت والذي اقيم برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح و وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي وان هذا الفعل يعتبر تعدي صارخ على ارادة الطلبة ونسف الاخلاق النقابية وعدم احترام الدستور.

موضحاً انه تم التواصل مع الهيئة التنفيذية وماكان الرد الا المماطلة والتهميش للمطالبات التي كان من شأنها معرفة التغيرات التي جرت على اللائحة الداخلية، فمن غير المعقول خوض الانتخابات من غير معرفة اي تغيرات جرت على الالية.

ومن جانبه حذر المنسق العام لقائمة الوحدة الطلابية محمد العتيبي الهيئة التنفيذية والاتحاد من اي تلاعب او شطب او منع كما حصل في الانتخابات السابقة مؤكداً ان ما حصل كان نقطة سوداء في تاريخ العمل النقابي موجه رسالة الى رئيس الهيئة التنفيذية فلاح السويري ونائب الرئيس لشؤون الفروع مصعب الملا انه لن يتم السماح لأي كائن من كان بأن يمس ارادة الطلبة وحقهم في التصويت وان الكلفة سوف تكون عالية على كل من اراد التلاعب في الانتخابات.